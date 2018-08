Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP-Futures Märkten am Montag um 7K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 258.117 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um 6,1K Kontrakte. GBP/USD könnte die 1,2900 erreichen und darüber hinaus steigen Die positive Dynamik des Cable bleibt erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...