Polens ehemaliger Finanzminister und Notenbankchef Leszek Balcerowicz über marktwirtschaftliche Schocktherapien, die Attacken der polnischen Regierung auf den Rechtsstaat und die Gefahren einer Transferunion in Europa.

Professor Balcerowicz, Sie haben als Vizepremier und Finanzminister Polen Anfang der Neunzigerjahre eine radikale marktwirtschaftliche Schocktherapie verordnet. Heute zählt Polen zu den wachstumsstärksten Ländern Europas. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?Wir haben in Polen nicht nur punktuelle Reformen durchgesetzt, sondern die Wirtschaft komplett umgebaut, von einem sozialistischen zu einem kapitalistischen System. Und wir haben gleichzeitig die Demokratie eingeführt. Vergleichen Sie die wirtschaftliche Entwicklung Polens mit der anderer ehemaliger sozialistischer Länder, und sie werden feststellen, dass Polen im Schnitt der vergangenen 27 Jahre die höchste Wachstumsrate auswies. Das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir die Transformation schnell und radikal durchgezogen haben. Wissenschaftliche Studien bestätigen: Radikale und schnelle Reformen erhöhen den langfristigen Wachstumstrend der Wirtschaft.

War Polen das einzige Land, das bei der Transformation so vorgegangen ist?Nein, aber wir waren die Ersten. Später haben auch die baltischen Länder ihre Wirtschaft radikal und schnell von der Plan- auf die Marktwirtschaft umgestellt. Sie haben sich besser entwickelt als Russland, die Ukraine, Weißrussland oder Rumänien, wo es keine vergleichbaren Reformen gab.

Warum hat die Systemtransformation in Russland und der Ukraine nicht funktioniert?Russland hatte Anfang der Neunzigerjahre zwar eine radikale Umstellung auf die Marktwirtschaft in Angriff genommen. Aber die Reformer um Jegor Gaidar hatten zu wenig Zeit, und die politischen Gegenkräfte waren zu stark. Als die Reformgegner die Macht übernahmen, machten sie Gaidars Reformkurs für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verantwortlich. In der Ukraine scheiterten Reformen daran, dass das Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum ersten Mal in seiner Geschichte wirklich unabhängig war. Die Politiker waren überfordert damit, den notwendigen marktwirtschaftlichen Rahmen und ...

