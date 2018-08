Die Forschungsausgaben der deutschen Chemiebranche klettern 2018 auf ein neues Rekordniveau - elf Milliarden Euro werden sowohl hierzulande als auch im Ausland investiert.

Die chemische Industrie in Deutschland steckt so viel Geld in die Forschung wie nie zuvor. In diesem Jahr werden die Ausgaben die Marke von elf Milliarden Euro erreichen, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. 2017 legten die Forschungsinvestitionen hierzulande ...

