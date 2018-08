Unterföhring (ots) -



Bundesligaanpfiff am 24. August 2018 um 20:30 Uhr mit der Partie Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim



HD+ bietet seinen Kunden mit dem Eurosport-Paket auch in der neuen Bundesligasaison 2018/19 höchsten Fußballgenuss: Eurosport 2 HD Xtra präsentiert den Fußballfans in Deutschland Live-Fußball - im TV über Satellit mit HD+. Im Zentrum stehen 30 Bundesligaspiele am Freitagabend um 20:30 Uhr mit denen der "Matchday" bei Eurosport eingeläutet wird. Ebenfalls live sind die jeweils fünf Spiele am Sonntagmittag um 13:30 Uhr sowie am Montagabend um 20:30 Uhr und vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) am Ende der Saison.



"Endlich geht es wieder los! In der neuen Bundesligasaison bieten wir mit Eurosport 2 HD Xtra wieder Millionen von Satellitenzuschauern über 70 Stunden hochwertiges Fußballvergnügen", so Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH. "Außerdem werden wir unsere Zuschauer einmal mehr mit weiteren Sporthighlights in faszinierender Ultra-HD-Qualität überraschen."



Die Bundesliga startet am Freitag, 24. August mit dem heiß erwarteten Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim. Eurosport 2 HD Xtra überträgt live um 20:30 Uhr mit Kommentator Philipp Eger. Darüber hinaus melden sich in "Matchday Live" Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel direkt aus den Stadien und stimmen die Zuschauer auf das bevorstehende Live-Spiel ein. Während der Halbzeit und nach dem Spiel begeistern sie die Fans mit treffenden Analysen der Topszenen. Empfangen können Fußballfans Eurosport 2 HD Xtra als HD+ Kunden über Satellit mit dem Eurosport-Paket, welches auch den Eurosport Player beinhaltet.



Voraussetzung für das Eurosport-Paket sind neben dem TV-Empfang über Satellit ein HD+ Modul, ein HD+ TVkey oder ein HD+ Receiver zum Empfang des HD+ Sender-Pakets. Zusätzlich zur Hardware benötigt der Zuschauer das HD+ Sender- und Eurosport-Paket, das Kunden im monatlich kündbaren Abo für 10,75 Euro im Monat (5,75 Euro für das HD+ Sender-Paket und 5 Euro für das Eurosport-Paket) oder als Prepaid-Angebot für 12 Monate für 125 Euro (setzt sich zusammen aus 70 Euro für das HD+ Sender-Paket und 55 Euro für das Eurosport-Paket) im Webshop unter www.hd-plus.de erwerben können.



Empfangsparameter Eurosport 2 HD Xtra ASTRA 1, 19,2°OST Frequenz: 11111,75 MHZ Modulation: DVB-S2, 8PSK, horizontal Symbolrate: 22,000 MSymb/s FEC 2/3



Zuschauer mit einem HD+ Receiver finden Eurosport 2 HD Xtra auf Kanalplatz 732.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 Ultra HD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittag und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalte aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie die UHD-Events der Sender. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd.



