Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-21 / 13:30 *Senvion unterschreibt bedingten Vertrag für 275 MW in den USA Dritter Großauftrag für 4.2M140-Turbine innerhalb von einem Monat* *Denver, Hamburg:* Senvion hat Verträge für die Lieferung und Inbetriebnahme von Windenergieanlagen mit einer installierten Kapazität von 275 Megawatt (MW) für das TG East Wind Project von Taaleri Energia Ltd. unterzeichnet. NorthRenew wird das Projekt gemeinsam mit Taaleri entwickeln. Das Projekt umfasst 58 Senvion 4.2M140 Turbinen mit einer Nabenhöhe von 110 Metern sowie zehn Senvion 3.2M114 Turbinen mit einer Nabenhöhe von 93 Metern. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2020 geplant. Ein umfangreicher Service- und Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren ist Teil der Vereinbarung. Das TG East Wind Project befindet sich in Knox County, Texas, und wird jährlich mehr als 1 Million Megawattstunden (MWh) Strom produzieren. Das Projekt erhält sogenannte Production Tax Credits (PTC), Steuergutschriften der Bundesstaaten. Zudem profitiert die regionale Wirtschaft durch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und Steuermehreinnahmen. "Wir freuen uns über das neue Projekt in den USA und den weiteren Vertragsabschluss für die neue 4.2M140-Turbine. Die geringen Stromgestehungskosten der Anlage waren für Taaleri und NorthRenew der entscheidende Faktor und wir sind froh, dass wir sie bei der Umsetzung des Projekts unterstützen können", sagt *David Hardy, Executive Director und Chief Sales Officer von Senvion*. "Wir freuen uns, mit Taaleri und NorthRenew für das Projekt TG East zusammenzuarbeiten. Unsere 4.2M140-Turbine maximiert den Ertrag und schafft langfristige Geschäftssicherheit für die Investitionen unserer Kunden. Unser 25-jähriger Full-Service- und Wartungsvertrag ist ein Beweis dafür", ergänzt *Lance Marram, CEO von Senvion North America*. "Das TG East Wind Project erweitert die globale Präsenz von Taaleri auf dem nordamerikanischen Markt und ist eine schöne Ergänzung unseres Portfolios. Das Projekt ist hervorragend geeignet, um gemeinsam mit unseren Partnern Senvion und NorthRenew den kommerziellen Betrieb umzusetzen", erklärt *Don Curry, Vorsitzender von Taaleri Energia Ltd. North America.* "Aufgrund des außergewöhnlichen Teams konnten wir dieses besondere Projekt erfolgreich gestalten. Wir freuen uns auf die weitere Umsetzung des Projekts, das darauf, den erfolgreichen Abschluss des Projekts fortzusetzen, das eine der größten Turbinen in Nordamerika umfasst", sagt *Garth Klimchuk, Managing Partner von NorthRenew*. *Über Senvion:* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.200 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Über Taaleri:* Taaleri ist ein finnisches Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Muttergesellschaft Taaleri Plc am Hauptmarkt von Nasdaq Helsinki notiert ist. Die Taaleri-Gruppe umfasst drei Geschäftsbereiche: Wealth Management, Finanzierung und Energie. Taaleri bietet Dienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatpersonen an. Die operativen Tochtergesellschaften des Konzerns sind: Taaleri Wealth Management Ltd und ihre Tochtergesellschaften, Taaleri Private Equity Funds Group, Taaleri Investments Group, Taaleri Energia Ltd Group und Garantia Insurance Company Ltd. Darüber hinaus hat Taaleri assoziierte Unternehmen Fellow Finance Plc, die Peer-to anbietet -peer lending Dienstleistungen, Ficolo Oy Entwicklung von Rechenzentren und Turun Toriparkki Oy und Munkkiniemi Group Oy, die Immobilien-Projekt-Unternehmen sind. Ende Juni 2018 verwaltete Taaleri ein Kundenvermögen von insgesamt 6,0 Mrd. EUR und 4.600 Vermögensverwaltungskunden. Taaleri Plc hat rund 4.100 Aktionäre. Der Betrieb von Taaleri wird von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde überwacht. Weitere Informationen über unser Unternehmen und unsere Dienstleistungen www.taaleri.com/en [1] www.fellowfinance.fi/en [2] www.garantia.fi/en [3] *Über North Renew:* NorthRenew Energy ist ein auf die Erschließung erneuerbarer Energien spezialisiertes Unternehmen, das sich auf den Erwerb von Windkraft- und Solarprojekten in ganz Nordamerika konzentriert, die durch die frühzeitige Anwendung kritischer Kompetenzen in der Projektentwicklung attraktive laufende Erträge und ein begrenztes Verlustrisiko bieten können. NorthRenews Partner verfügen über mehr als 150 Jahre kollektive Erfahrung in allen Aspekten der Projektentwicklung. Sie waren an mehr als 200 Transaktionen mit mehr als 5.000 Megawatt Kapazität und 100 Milliarden US-Dollar Transaktionswert in einer Vielzahl von Erneuerbaren, traditionellen Strom-, Versorgungs- und Immobilientransaktionen beteiligt . Das Unternehmen entwickelt derzeit über 1.000 Megawatt Projekte in Texas, Pennsylvania, Illinois und Colorado. Besuchen Sie NorthRenew im Internet unter www.northrenew.com [4]. *Senvion Pressekontakt:* Immo von Fallois Tel.: +49 40 5555 090 3770 Mobil: +49 172 6298 408 E-Mail: immo.von.fallois@senvion.com Ilana Kelemen Tel.: +1 514-935-4595 ext.223 Mobil: +1 514-234-5788 E-Mail: ilana.kelemen@senvion.com *Senvion Kontakt Investor Relations:* Dhaval Vakil Tel.: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. Schlagwort(e): Energie 2018-08-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP-Media 715971 2018-08-21 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bac461fa7fcf9f7a8817e284e2920c58&application_id=715971&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eec4816e554d177b988c2ee59b10b588&application_id=715971&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2e4f7001a48d92e820786c14d8975fce&application_id=715971&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f0e0c535ebe295f812fdea2c63325bd9&application_id=715971&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)