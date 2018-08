RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 14 / 2018) mit der Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 14 / 2018) mit der Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG 21.08.2018 / 14:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 21. August 2018 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 14 / 2018) mit der Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG Stuttgart, Deutschland, 21. August 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Geiger Unternehmensgruppe, bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf wurde 1923 von Wilhelm Geiger gegründet und ist mit 2.500 Mitarbeitern an 50 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland vertreten. Die Unternehmensgruppe Geiger baut, saniert, entsorgt und liefert an Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt. Das Unternehmen wird in der vierten Generation geführt und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 500 Mio. Euro. Bernhard Waldmann, Geschäftsführer von Geiger Schlüsselfertigbau: "Auf Basis der innovativen Technologie sowie dem End-to-End 5D-Ansatz von iTWO haben wir uns für die Unternehmenslösung aus dem Hause RIB entschieden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von RIB und auf eine Lösung, mit der wir unsere Planungs- und Ausführungsprozesse effizient digitalisieren können. Wir sind überzeugt, mit der iTWO-Technologie die Wertschöpfung bei der Abwicklung unserer Projekte weiter steigern zu können." "Mit Geiger hat sich ein weiterer innovativer deutscher Mittelständler aus Bayern für iTWO entschieden. Mit der Implementierung dieser modernen und zukunftssicheren Technologie folgt Geiger dem Trend zur konsequenten Integration der virtuellen und physikalischen Bauprozesse, um den umfangreichen Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden", sagt Michael Sauer, Vorstand der RIB Gruppe. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 21.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715985 21.08.2018

ISIN DE000A0Z2XN6

AXC0152 2018-08-21/14:05