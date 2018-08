London (ots/PRNewswire) -



Red Box Kunden können ab sofort von einer Anwendung profitieren, die den Import von unternehmensweiten Sprachprotokollen und Mitschriften in Salesforce ermöglicht



Red Box kündigte heute die Bereitstellung seiner Voice Data Controller-Lösung auf Salesforce AppExchange an, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auf völlig neue Weise mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Unterstützt durch die sichere und stabile Sprachaufzeichnungslösung von Red Box ermöglicht Voice Data Controller den Kunden:



- Abstimmung von Anrufen mit Salesforce-Kontakten, Accounts und Leads



- Suche nach Schlüsselwörtern in Transkripten



- Audiowiedergabe auf Knopfdruck direkt über Salesforce



- Sprachprotokollanalyse mit Hilfe von umfangreichen Metadatenfeldern und Salesforce-nativen Reports und Dashboards



Der auf der Salesforce-Plattform aufbauende Voice Data Controller ist aktuell im AppExchange verfügbar: https://appexchange.salesforce. com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcrmWUAR



Voice Data Controller



Die Lightning-fähige Anwendung ermöglicht es Organisationen, Sprachaufzeichnungen und präzise Transkripte aus mehr als 55 UC- und Telefonie-Plattformen in Salesforce zu importieren. Dies umfasst sowohl PBX-, UC-, Trading- und Call-Center-Lösungen als auch Funk, Mobilgeräte und Meetings und gewährleistet die vollständige Transparenz der Kundeninteraktionen im gesamten Unternehmen.



Voice Data Controller unterstützt die automatische Zuordnung von Sprachprotokollen und Transkripten zu einem Lead, Account oder Kontakteintrag, was dem Benutzer Suche und Wiedergabe ermöglicht. Zusätzlich dazu können die umfangreichen Metadatenfelder mittels nativer Salesforce-Reports und Dashboards für Analysezwecke eingesetzt werden.



Kommentare zu dieser Ankündigung



"Red Box sorgt bei bereits mehr als 3.000 Kunden weltweit für die Sprachaufzeichnung", erklärt Kate Hammett, Head of Global Partnerships. "Dies ist zu einem großen Teil auf Compliance-Vorschriften wie MiFID II, GDPR, Dodd Frank und PSD/PSD 2 zurückzuführen, und die Integration mit Salesforce gibt unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten, ihren Verpflichtungen gerecht zu werden. Auch Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice-Teams profitieren, da sich hier zusätzliche Einblicke sowie Funktionen zur Verifizierung von Fakten, Untersuchung und Recherche, Leistungsmanagement und Berichterstellung bieten".



"Wir freuen uns, Red Box im AppExchange begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen bietet eine spannende neue Möglichkeit an, um die sprachliche Interaktion mit den Kunden an einem zentralen Ort sichtbar zu machen", sagt Mike Wolff, SVP, ISV Sales, Salesforce. "Das exponentielle Wachstum des AppExchange unterstreicht das enorme Potenzial des gesamten Salesforce-Ökosystems, zukunftsweisende Lösungen zu schaffen und den Kundenerfolg zu steigern".



Informationen zum Salesforce AppExchange



Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, unterstützt die Geschäftswelt dabei, auf völlig neuen Wegen zu verkaufen, anzubieten, zu vermarkten und einzubinden. Mit über 5.000 Lösungen, fünf Millionen Kundeninstallationen und 70.000 Peer Reviews ist der AppExchange die umfassendste Quelle für Cloud, Mobile, Social, IoT, Analytics und Künstliche Intelligenz für Unternehmen.



Salesforce, AppExchange und andere sind Marken von salesforce.com, inc.



Informationen zu Red Box



Red Box ist der führende Spezialist für dedizierte Sprachaufzeichnung, der Unternehmen ermöglicht, unternehmensweite Sprachkommunikation wertschöpfend zu erfassen, zu sichern und zu erschließen. Wir verfügen über die offenste und bestvernetzte Plattform, um Sprache über 55 Aufzeichnungssysteme (sowohl Legacy- als auch aktuelle Systeme) in globalen und klein- und mittelständischen Unternehmen zu erfassen und zu transkribieren. Unsere Kunden behalten die volle Datenhoheit, während wir sie mit dem breitesten Partner-Ökosystem vernetzen, um den Wert der Sprachprotokollierung zu maximieren.



Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalen Interdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 70 % der Polizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unserem globalen Reseller-Channel . Wir erfassen und sichern täglich Millionen von Gesprächen für über 3.000 Kunden weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.redboxvoice.com



Red Box wird seine Lösungen auch auf der Dreamforce 2018 in San Francisco vom 25. - 28. September an Stand 1829 präsentieren.



