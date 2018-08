Baltimore (www.fondscheck.de) - Legg Mason baut sein Angebot an Benchmark-unabhängigen Anleihefonds weiter aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Legg Mason Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund (ISIN IE00BG1D7195/ WKN A2JN1M) steht Anlegern in Deutschland und Österreich ab sofort ein weiterer, so genannter "Unconstrained" Anleihefonds mit globalem Fokus zur Zeichnung offen. Domiziliert in Dublin, basiert der aktiv gemanagte neue Fonds auf der seit 2012 erfolgreichen, globalen Unconstrained-Bond-Strategie der hundertprozentigen Legg Mason-Tochtergesellschaft Brandywine Global. Ziel des Fonds sind positive absolute Erträge unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld. Und obwohl das Fondsmanagement bei der Auswahl der Wertpapiere an keine Benchmark gebunden ist, soll der FTSE 3-Month T-Bill Index nach Gebühren um 600 Basispunkte pro Jahr auf einer rollierenden 36-Monatsbasis geschlagen werden. ...

