Köln (ots) - Der "Tatort"-Erfinder und ehemalige WDR-Fernsehspielchef Gunther Witte starb am 16. August 2018 im Alter von 82 Jahren unerwartet in Berlin. Aus diesem Anlass zeigt das WDR Fernsehen am 24. August um 23.30 Uhr vorab ein Interview, das für die Sendereihe "WDR Geschichte(n)" geführt wurde. Die komplette Reihe wird im Oktober in zwei langen Fernsehnächten zu sehen sein.



Das Interview mit Gunther Witte führte Klaus Michael Heinz im Herbst 2017.



Er skizziert und illustriert den Lebensweg des studierten Germanisten Gunther Witte von dessen Kindheit in Riga und Berlin über seine Jahre als Theaterdramaturg im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) bis zum langjährigen Wirken für den WDR in Köln.



Redaktion: Karin Kuhn



Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Svenja Siegert WDR Presse und Information Telefon: 0221 220 7100 Email: svenja.siegert@wdr.de