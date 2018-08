Die Veolia Environnement S.A. ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten erstrecken sich vorwiegend in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, aber auch bei der Abfallentsorgung und beim Energieservice. Wie so viele anderen Aktien steckt auch dieses Wertpapier seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend fest und setzte von 22,22 Euro auf ein Verlaufstief von 17,91 Euro zurück. An dieser Stelle versucht das Papier nun aber einen Boden aufzubauen und könnte mit dem heutigen Kurssprung von über 2,3 Prozent noch in dieser Woche erfolgreich sein. Kleinere Long-Positionen können bereits jetzt schon eingegangen werden.

Korrektur neigt sich dem Ende

Ausgehend von einem tragfähigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...