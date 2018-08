Pfäffikon - Die Reformbedürftigkeit des Schweizerischen Vorsorgesystems ist mit dem Scheitern von "Altersvorsorge 2020" nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Bei der systematischen Verbesserung der oftmals unzulänglichen Performance vieler Pensionskassen - der Redaktor Martin Spieler spricht jüngst in einem Bericht gar von "Skandalöse Leistung vieler Pensionskassen" - liegt ein noch weitgehend unterschätztes und zu wenig thematisiertes Potenzial.

Unwort "Anlagenotstand"

Der oft beklagte "Anlagenotstand" verursacht durch die anhaltende Tiefzinssituation ist für viele Verantwortliche auf Verwaltungsseite eine teils willkommene Begründung, die oftmals schwache Performance durch "höhere Gewalt" zu rechtfertigen. Doch diese Begründung greift zu kurz, da die meisten anderen Länder mit ähnlichen Umständen zu kämpfen haben - und dabei wesentlich besser abschneiden. Vielmehr zeigt diese Situation den akuten Handlungsbedarf beim Anlagemanagement auf Seiten der Pensionskassen. Wie sich die die Wirtschaft auf den starken Franken einzustellen hatte und dies auch erfolgreich getan hat, müssen auch die Pensionskassen mit Veränderungen der neuen Marktsituation gerecht werden.

Versicherte haben Anrecht auf Professionalität und Alternativen

Viele Versicherte müssen sich, da ihnen die freie Wahl der Vorsorgeeinrichtung nicht möglich ist, gezwungenermassen mit ihrer Pensionskasse zufriedengeben. Und die Leistung zwischen den Einrichtungen variiert in einem erschreckenden Masse, wie Herr Spieler die neueste Pensionskassenumfrage von Swisscanto zitiert, welche eine enorme "Streubreite" der Performance für das Jahr 2017 zwischen gerade mal 0,5 Prozent und hohen 15,8 Prozent konstatiert. Halb so schlimm, mag man antworten - das lässt sich ja wieder wettmachen! Bei der langfristigen Vorsorgebetrachtung macht diese grosse Differenz einen spürbaren Einfluss auf Rente oder Kapital der Versicherten. "Eigentlich sollte die Aufsicht nicht nur auf die Sicherheit der Vorsorgeeinrichtungen achten, sondern auch die enormen Performanceunterschiede genauer untersuchen" folgert Herr Spieler. I couldn't agree more! Das ist ein Punkt, ...

