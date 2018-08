Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt den Kunststoffverarbeiter Gies seit schon länger. "Jeder der 250 Artikel aus dem Portfolio des Unternehmens entspricht in Farbe, Kunststoff und Herstellung den höchsten Umweltstandards", erläutert Produktionsleiterin Sandra Duch. "Sämtlicher Materialausschuss bei der Produktion wird getrennt recycelt und teilweise der internen Wiederverwertung zugeführt. Hierzu ergänzend unsere Produktlinie Ecoline, die zu 100 Prozent aus Premium-Recycling-Kunststoff Systalen besteht und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Auch auf eine energiebewusste Produktion legen wir höchsten Wert." Zur Unternehmensphilosophie gehört auch, ein zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber in der Region zu sein, bewusst auf erfahrene Mitarbeiter zu setzen statt auf hundertprozentige Automation.

Das Familienunternehmen Gies wurde 1961 gegründet. Als Lohnfertiger gestartet hat sich das Unternehmen heute auf Haushaltswaren für den Kunststoff-Konsumgüterbereich spezialisiert. Mit 83 Mitarbeitern am Standort Niederaula fertigt das Unternehmen seine Produkte für alle namenhaften Handelsmarken und -ketten.

Zuckerrohrbasierendes Polyethylen ist die erste Wahl

Ab 2014 untersuchte der Kunststoffverarbeiter den Einsatz von biobasierten Materialien für einige Artikel mit Lebensmittel-Kontakt aus seinem Katalog. Nach Versuchen mit reisschalen - und holzbasierenden Materialien entschloss sich das Unternehmen auf zuckerrohrbasierendes PE zu setzen. Dazu Duch: "Das PE auf Zuckerrohr-Basis von Braskem hat uns am meisten überzeugt, da es von den Eigenschaften her unseren Anforderungen am nächsten kommt."

Als weltweit erster Hersteller begann Braskem im September 2010 mit der Produktion von LLDPE und HDPE aus nachwachsenden Rohstoffen in einem Werk im Triunfo Petrochemical Complex in Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens. Die Produktionskapazität beträgt circa 200.000 Tonnen pro Jahr. Brasilien ist der weltweit größte Zuckerrohrproduzent und zweitgrößter Ethanolproduzent. Aus ungefähr 50 Prozent des produzierten Zuckerrohrs wird Zucker hergestellt die restlichen 50 Prozent werden zu Ethanol verarbeitet.

Kohlendioxid wird gespeichert

Ethanol wird zur Herstellung des biomassebasierten Polyethylens, Markenname Green PE, verwendet. Durch eine spezielle Technologie sowie die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen speichert laut Hersteller jede Tonne Green PE bis zu 3,09 t CO2 aus der Atmosphäre. Da Green PE nicht biologisch abbaubar sei, werde das CO2, so der Hersteller, das während des Zuckerrohranbaus von der Pflanze aufgenommen wird, über den gesamten Produktlebenszyklus im Kunststoff gebunden.

Green PE ist das Ergebnis eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts, in das über 300 Mio. US-Dollar an Investitionen geflossen sind. Derzeit wird das Biopolymer nach Europa, USA, Asien, Südafrika und Südamerika exportiert und mehr als 150 Marken verwenden es auf der ganzen Welt. Zudem ist Green PE mit bestehenden Techniken zu 100 Prozent recyclingfähig.

