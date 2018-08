Die Praxisnähe begeisterte die knapp 120 Teilnehmer der Tagung Biopolymer Processing & Moulding in Halle bei Leipzig, die das Netzwerk Polykum e.V. am 19. und 20. Juni veranstaltete. Von Anwenderseite waren Experten verschiedenster Branchen angereist. Darunter Hersteller von Verpackungen und Küchenutensilien, über Büromöbel- Zubehör bis hin zu Produzenten von Laborartikeln. Das Programm bot konkrete Lösungsvorschläge und gab Anwendern Denkanstöße, worauf bei der Verarbeitung zu achten, welche Biokunststoffe verfügbar sind und wie groß das Spektrum der verfügbaren Rohstoffe ist. Die Gäste reisten aus ganz Europa und von weiter her an, was für eine Auftaktveranstaltung beachtenswert ist. Zu den Besuchern gehörte auch der Geschäftsführer der Firma Atlantic Packaging in Tanger, Abdelkader Es-sbai. "Unser Unternehmen möchte biologisch erzeugte und biologisch abbaubare Kunststoffe in Marokko etablieren. Hier in Halle fand ich genau die Ansprechpartner, die wir dafür suchten", zieht er nach zwei Kongresstagen hochzufrieden Bilanz.

An den Kongress war auch eine kleine Ausstellung gekoppelt, in der Anbieter von Biokunststoffe, Beratungsgesellschaften und Forschungseinrichtungen ihr Angebot präsentierten. So auch das Handelsunternehmen Biesterfeld aus Hamburg, für das Philipp Malke ein positives Resümee der Veranstaltung zog: "Inspirierend war, dass hier Wissenschaftler, Hersteller, Distributeure und Anwender unterschiedlichster Branchen zusammenkamen, von der Lebensmittelindustrie über die Medizintechnik bis hin zum Maschinen- und Automobilbau."

Das vielfältige Vortragsprogrammm wurde von großen wie mittleren

