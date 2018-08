Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta024/21.08.2018/13:54) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent S IMMO AG, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Sonstiges



3. Meldepflichtige Person Name: Ronny Pecik



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Pavus Immobilien GmbH & Co KG Everest Investment GmbH & Co KG Theos GmbH



5. Datum der Schwellenberührung 28.12.2017



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte, Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 21,86 0,00 21,86 66.917.179 der Schwellenberührung Situation in der 21,86 21,86 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % Indirekt in % (§ (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG (§ 130 BörseG 133 BörseG 2018) 2018) 2018) 2018) AT0000652250 0 14.629.756 0,00 21,86 Summe: 14.629.756 21,86 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonsti in Aktien (%) ge Instrumente (%) 1 Ronny Pecik 2 RPR 1 Privatstiftung (FN191884h) 3 Everest 2 Investment GmbH (FN432057d) 4 Everest 3 3,65 3,65 Investment GmbH & Co KG (FN469572y) 5 Victory 2 Beteiligungs GmbH (FN428833m) 6 Pavus 5 8,00 8,00 Immobilien GmbH & Co KG (FN466427y) 7 Theola Invest 2 GmbH (FN456014i) 8 Theos GmbH 7 10,21 10,21 (FN421950s) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Der Meldestand gemäß Meldung vom 18.04.2018 ist weiterhin unverändert. Nur der Vollständigkeit halber wird ergänzend bekannt gegeben, dass das Longstop-Datum unter dem Aktienkaufvertrag vom 18.04.2018 vorsorglich einvernehmlich von 1.10.2018 auf 30.11.2018 erstreckt wurde.



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Sandra Hengstermann Tel.: +43 1 22795-1124 E-Mail: sandra.hengstermann@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



