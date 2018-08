Zürich - Mit Aktien von kleineren bis mittleren Schweizer Unternehmen lässt sich gegenüber dem Schweizer Marktindex (SMI) zusätzliche Rendite erwirtschaften. Aber Vorsicht: Die geschickte Selektion der Titel spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg dieser Strategie.

Aktives Management in effizienten Märkten?

Diverse Studien belegen, dass aktive Anlagestrategien in hochliquiden und effizienten Märkten (Informationen sind in den Wertpapierpreisen enthalten und dadurch «fair» bewertet) einen schweren Stand haben. Folgte man überdies der Lehre des «Capital-Asset-Pricing-Model» (CAPM), wäre es unmöglich, die Gesamtmarktrendite auf lange Frist mit aktiven Anlageinstrumenten zu schlagen. Für die Grossunternehmen («Large Caps») des Schweizer Marktindexes SMI erweisen sich diese Lehrmeinungen als richtig, zumal erstgenannte Argumente der Liquidität und Effizienz zutreffen und in der Vergangenheit fast kein aktiver Manager seinen passiven Gegenspielern den Rang ablaufen konnte.

Klein schlägt Gross - der «Small-Cap-Effekt»

Dass es dennoch Möglichkeiten gibt, die Anomalien teileffizienter Märkte mit kleinerer Informationsverfügbarkeit auszunutzen, zeigt beispielsweise die «SPIVA U.S. Scorecard 2017» von Standard & Poor's. Die Studie wirft ein positives Licht auf die aktiven Fondsmanager von amerikanischen Small- und Mid-Caps, von denen im letzten Jahr 53% respektive 56% ihre passiven Gegenspieler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...