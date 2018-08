Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt Objekt in Simmern DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt Objekt in Simmern 21.08.2018 / 14:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt Objekt in Simmern Rostock, 21. August 2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat eine Produktionsimmobilie in Simmern (Rheinland-Pfalz) erworben. Verkäufer ist TEIF Germany Simmern S.a.r.l., die von M7 Real Estate als Asset Manager betreut wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die als Mittelzentrum ausgewiesene Stadt Simmern bei Koblenz ist ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum des Rhein-Hunsrück-Kreises. Das Objekt liegt unmittelbar an der vierspurig ausgebauten Bundestraße 50, welche einen direkten Zugang zur nahegelegenen A61 bietet. Der langjährig am Standort beheimatete Mieter ist ein Unternehmen, das Druckluft- und Gassysteme herstellt. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beträgt noch rd. 9 Jahre. Bei einer Mietfläche von ca. 21.800 m² wird eine Jahresnettokaltmiete i. H. v. knapp TEUR 1.000 erzielt. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 21.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716045 21.08.2018

ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9

AXC0159 2018-08-21/14:33