Die kanadische MGX Minerals (WKN A12E3P / XMG CSE) und ihr Partner ZincNyx haben einen weiteren Schritt in Richtung Zertifizierung der von ZincNyx entwickelten 20 / 120 kWh Zink-Luft-Batterie für den nordamerikanischen Markt gemacht. Wie MGX heute meldete, wurde die so genannte UL-Zertifizierung für diesen wichtigen Markt in Angriff genommen. Genauer gesagt wurden die Experten der CSA Group engagiert, um dabei behilflich ...

