- Neu ab dieser Saison: Die Sky Konferenz regelmäßig auch am Donnerstag



- U. a. mit MT Melsungen - SC Magdeburg am Donnerstag, TSV GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt am Samstag und Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe am Sonntag



- Der Auftakt im Free-TV: der Pixum Super Cup SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch ab 19.00 Uhr live auf Sky Sport News HD



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Die Handball-Bundesliga geht in ihre 53. Saison und auch in dieser Spielzeit zeigt Sky alle 306 Spiele live, den Großteil davon exklusiv im deutschen Fernsehen.



Den Auftakt am Donnerstag macht FRISCH AUF! Göppingen, das auf den Vorjahresdritten Füchse Berlin trifft, der SC Magdeburg, der zur MT Melsungen reist und der TVB 1898 Stuttgart, der den SC DHfK Leipzig empfängt. Neben den Einzelspielen dürfen sich Handballfans gleich zu Beginn auf die Sky Konferenz freuen, die Sky ab dieser Saison nicht nur sonntags, sondern regelmäßig auch am Donnerstagabend anbietet. Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer ab 18.30 Uhr.



Am Samstag bestreitet dann der amtierende Meister, die SG Flensburg-Handewitt, sein erstes Bundesliga-Spiel nach dem Gewinn der zweiten Deutschen Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte nach 2004. Karsten Petrzika kommentiert die Partie ab 20.15 Uhr.



Rhein-Neckar Löwen -TBV Lemgo Lippe und die Konferenz am Sonntag



Ab 13.00 Uhr heißt Sky Moderator Jens Westen die Handballfans zum Topspiel am Sonntag willkommen, das ab der neuen Saison immer den Handball-Sonntag eröffnen wird. Zu Beginn treffen die Rhein-Neckar Löwen auf den TBV Lemgo Lippe. Markus Götz kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Martin Schwalb die Partie.



Anschließend führt Gregor Teicher ab 15.30 Uhr durch die Sky Konferenz, in deren Rahmen die HSG Wetzlar den Aufsteiger SG BBM Bietigheim empfängt und der VfL Gummersbach auf die TSV Hannover-Burgdorf trifft. Zudem geht's für den zweiten Aufsteiger Bergischer HC gegen Die Eulen Ludwigshafen. Alle Spiele sind wahlweise auch als Einzelspiele verfügbar.



Der Pixum Supercup am Mittwoch frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Noch bevor die DKB Handball-Bundesliga in die neue Saison startet, findet am Mittwochabend der Pixum Super Cup statt. Die Partie zwischen dem Meister SG Flensburg-Handewitt und dem Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen wird für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD live übertragen. Ab 19.00 Uhr begrüßt Moderator Dennis Baier die Zuschauer in Düsseldorf. Moderator Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren die Partie.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der 1. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: Die Donnerstags-Konferenz, 1. Spieltag live auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: MT Melsungen - SC Magdeburg live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 4 HD



Samstag:



20.15 Uhr: TSV GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD



Sonntag:



13.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 2 HD



15.30 Uhr: Sonntags-Konferenz, 1. Spieltag live auf Sky Sport 2 HD



15.55 Uhr: VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 4 HD



15.55 Uhr: HSG Wetzlar - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 5 HD



15.55 Uhr: Bergischer HC - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 6 HD



