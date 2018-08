Die Deutschen hängen noch sehr am Bargeld, das merkt man auch bei einer Studie der Europäischen Zentralbank. Rund 103 Euro hat jeder Deutsche durchschnittlich im Geldbeutel, dicht gefolgt von unserem Nachbarn Luxemburg, die etwa 102 Euro mit sich führen.

Aber auch europaweit scheint das Bargeld noch immer sehr verbreitet. Etwa 79 % der Transaktionen in der Eurozone werden mit Bargeld getätigt. Aber wie sieht die Zukunft des Bezahlens aus? Subjektiv ist die Bankkarte ja schon heute beliebter als Münzen und Scheine. Und dieses Ziel verfolgen viele Zentralbanken, wenn das auch nicht offen nach außen getragen wird.

Krypto statt Bar?

Kryptowährungen sollen irgendwann mal unser jetziges Geld ersetzen, zumindest, wenn es nach den Enthusiasten und Machern der Kryptowährungen geht. Doch in der Realität sind dem noch einige Hürden gestellt. Die meisten Banken wehren sich gegen die Einführung von Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel und die Finanzaufsichten wollen mehr Kontrolle über die Transaktionen. Eine Forderung, die den Kern der Idee zerstören würde. Denn Kryptowährungen sollen anonymes Bezahlen möglich machen, bei denen die Banken und Behörden keinen Einblick bekommen. Die politische und wirtschaftliche Situation lässt das aber noch nicht zu. Bleiben den Enthusiasten also nur die Hoffnung ...

