LG Chem (KRX:051910), Lieferant des kompletten Sortiments von NanoH2O-Umkehrosmose(Reverse Osmosis, RO)-Membranen, gab bekannt, dass das Unternehmen kürzlich drei Aufträge zur Lieferung seiner Brackwasser(BW)-RO-Membranen an große Versorgungsunternehmen in den USA erhalten hat.

LG Chem (KRX: 051910), supplier of the full line of NanoH2O reverse osmosis (RO) membranes, has been awarded contracts to supply Brackish Water (BW) RO membranes to major utilities in the U.S: A contract to supply replacement membranes to the Silicon Valley Advanced Water Purification Center, a contract to supply 3,170 energy saving BW ES elements to the Ground Water Replenishment System in the Orange County Water District and a replacement bid for the Edward C. Little Water Recycling Facility in the West Basin Municipal Water District following a successful on-site trial last year. (Photo: Business Wire)