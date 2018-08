Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-21 / 14:40 *Unternehmen: Maricann Group Inc.* *WKN: *A2DQR6 [1] *Maricann wird offizieller Partner der größten kanadischen Provinz Ontario* Unser Cannabis Top-Pick Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] ist seit heute offizieller Lieferant für Cannabisprodukte der größten kanadischen Provinz Ontario. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] wurde bereits im einzigen legalen Online Shop der Provinz, dem Ontario Cannabis Store (OCS) als Lieferant hinzugefügt. *Legale Cannabis Lieferungen ab dem 17. Oktober 2018* Über den OCS können Personen ab 19 Jahren Cannabisprodukte online und legal erwerben. Die Provinz Ontario garantiert höchste Produktqualität und sichere Lieferung bis vor die Haustür. Maricann hat bereits sämtliche Auflagen und Richtlinien der kanadischen Gesundheitsbehörde mehr als erfüllt und wurde daher auch als Lieferant ausgewählt. "_Diese Vereinbarungen sind ein wichtiger Meilenstein, der unsere Bereitschaft zur Legalisierung von Cannabis in Ontario signalisiert_", sagt Patrick Ford, President und Chief Operating Officer des Ontario Cannabis Store. "_Diese Vereinbarungen werden es uns ermöglichen, erwachsenen Kunden sicher eine breite Palette von Cannabisprodukten anzubieten, wenn die Online-Verkäufe beginnen_." *Große Palette an Cannabisprodukten* Die Liefervereinbarungen zwischen der OCS und der Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] umfassen eine sehr breite Produktpalette von getrockneten Cannabisblüten, Cannabisölen bis hin zu Cannabissamen. Ja nach Nachfrage muss die Provinz Ontario eine vielfältige und qualitativ hochwertige Versorgung an Cannabisprodukten sicherstellen. Ziel ist es, ein Großhandelsvertriebsnetzes zur Versorgung von legalen privaten Geschäften in Ontario mit Cannabis aufzubauen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Lieferverträge mit der Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] noch ausgeweitet werden. *Bereits bestehende Liefervereinbarungen:* Zuletzt hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] zwei Lieferabkommen zur Versorgung des Marktes in Alberta und Manitoba mit Cannabisprodukten abgeschlossen. Am 29.06.2018 vermeldete das Unternehmen, dass eine Liefervereinbarung mit der Manitoba Liquor & Lotteries Corporation (MLCC) abgeschlossen werden konnte, dies ist ein wichtiger Meilenstein des Unternehmens. Die Liefervereinbarung sieht einen Umfang von 550.000 Gramm verschiedenster Cannabisprodukte innerhalb der ersten 12 Monate vor. Am 05.07.2018 vermeldete das Unternehmen, dass es eine Liefervereinbarung mit Alberta Gaming, Liquor & Cannabis Commission abgeschlossen hat. Das Liefervolumen beträgt 3.375 Kilogramm für einen Zeitraum von 6 Monaten! *Umfangreiches Unternehmensupdate:* Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] befindet sich in weiteren Gesprächen mit mehreren anderen kanadischen Provinzen zum Anschluss von Lieferverträgen für 2018 und 2019. Wir rechnen mit weitere Bekanntmachungen, sobald diese Abkommen abgeschlossen wurden. Obwohl es keine Garantien gibt, dass zusätzliche Lieferabkommen unterzeichnet werden, so haben die laufenden Gespräche mit bestimmten Provinzen eine hohe Wertschätzung der Fähigkeiten und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bestätigt, die im Einklang mit viel größeren Unternehmen in dieser Branche stehen. *Erweiterung der Anlage in Langton* Die Bauarbeiten an der Erweiterung der Anlage des Unternehmens in Langton, Ontario machen weitere Fortschritte*. *Bis Mitte November 2018 erwartet Maricann, in der Lage zu sein, während Phase 1 der Erweiterung ihrer Langton-Anlage 706kg getrocknetes Cannabis pro Woche zu produzieren. Bis April 2019 erwartet Maricann, in der Lage zu sein, pro Woche 2.023 kg getrocknetes Cannabis zu Gesamtkosten der verkauften Ware von ungefähr 1,30 Dollar pro Gramm zu produzieren. Diese Zahlen sind unter der Annahme, dass alle Gebäudegenehmigungen, Gegenstände mit langen Lieferzeiten wie z. B. HVAC-Geräte rechtzeitig zur Langton-Anlage geliefert werden. *Der Abschluss der Liefervereinbarung mit der größten kanadischen Provinz Ontario ist Ergebnis der harten Arbeit, die die Maricann Group in den Ausbau ihrer Anlage und der damit geschaffenen Qualität ihrer Cannabisprodukte investiert hat. Die Vereinbarung garantiert der Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *regelmäßige Abnahmen ihrer Produkte und kreiert dadurch einen regelmäßigen Cashflow. * *Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Cannabisprodukten nach der Legalisierung stetig steigen wird und dadurch auch die Nachfrage an Cannabisprodukten durch die Provinz Ontario sich in erheblichem Maße erhöhen dürfte. Eine Ausweitung des Liefervertrages mit der Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *ist damit nur eine Frage der Zeit. * *Durch die schon begonnene Erweiterung der Anlage in Langton, ist die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *auch für eine größere Nachfrage gerüstet. Zudem werden sich auch die Herstellungskosten durch das geplante automatisierte Herstellungsverfahren noch einmal deutlich reduzieren. * *Aufgrund der weiterhin positiven Nachrichten erwarten wir einen Anstieg der Aktie in den kommenden Wochen!* LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos [2] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH, Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Disclaimer / Haftungsausschluss: Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 08:40 ET (12:40 GMT)