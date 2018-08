Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Berlin Hyp ist am Montag, dem 20.08.2018 als erste deutsche Bank mit einer Senior Preferred Anleihe an den Kapitalmarkt gegangen, so die Berlin Hyp in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die 300 Mio. Euro große Emission erfreute sich trotz eines engen Spreads einer sehr guten Nachfrage. Sie weist eine fünfjährige Laufzeit auf und wird von Moody's und Fitch mit Aa2 und A+ eingestuft. Die Berlin Hyp hatte bereits 2015 mit dem ersten Grünen Pfandbrief und 2016 als erster Emittent eines Covered Bonds mit negativer Rendite Pionierarbeit geleistet. ...

