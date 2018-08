Lufthansa über den EMAs - bereit für den Abflug?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atDie Deutsche Lufthansa AG ist eines der größten Unternehmen im Bereich Luftfahrt.Nach den positiven Quartalszahlen am 31. Juli kam es unter erhöhtem Volumen zu einem Ausbruch nach oben und dies kann als erhöhtes Kaufinteresse bei den Anlegern interpretiert werden. Seit dem 1. August befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase und dies scheint nun die Vorbereitung für den nächsten Ausbruch in Richtung Norden sein. Das Papier bleibt auf unseren Watchlisten und ist weiterhin für die Long Richtung interessant.Chart vom 20.08.2018Ein Einstiegsszenario wäre im Bereich von 23,43 EUR möglich. Der Stopp kann knapp unter den EMAs bei ca. 22,50 EUR platziert werden und die nächste Gewinnmitnahmezone befindet sich bei 24,50 EUR. Dort können Teilgewinne realisiert werden und die restliche Position kann weiter verwaltet werden, da uns das Chartbild genügend Potenzial nach oben bietet.Ein positiver Aspekt bei diesem Setup ist die Tatsache, dass die technische Analyse mit den fundamentalen Daten kombiniert wird, was wiederum unseren Vorteil bei diesem Trade erhöht. Negativ hingegen ist der Abwärtstrend in dem sich aktuell der DAX befindet. Dies gibt uns keinen Rückenwind für Long-Trades.Die nächsten Quartalszahlen werden Ende Oktober bekannt gegeben und somit ist genügend Zeit vorhanden um Trades bis dahin umsetzen zu können.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at