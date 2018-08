ROUNDUP: Bergbaukonzern BHP zahlt trotz Gewinneinbruch Rekorddividende

MELBOURNE - Der Bergbaukonzern BHP Billiton hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren unter anderem Abschreibungen auf das US-Schieferölgeschäft, welches der Konzern an den britischen Ölmulti BP verkaufen will, wie BHP am Dienstag in Melbourne mitteilte. Die Australier hatten erst vor kurzem den Verkauf der Schieferölaktivitäten an die Briten vereinbart und erhalten dafür 10,5 Milliarden US-Dollar. Das BHP-Management bekräftigte, dass der überwiegende Teil der Verkaufserlöse an die Aktionäre fließen soll.

Aareal Bank holt sich ehemaligen Postbank-Manager für das Finanzressort

WIESBADEN - Der ehemalige Postbank-Finanzvorstand Marc Oliver Heß wechselt als neuer Finanzchef zur Aareal Bank . Heß werde seinen neuen Posten zum 1. Oktober übernehmen, teilte der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Dienstag in Wiesbaden mit. Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens hatte bisher den Vorstandsvorsitz und den Posten des Finanzchefs in Personalunion ausgeübt.

Batteriehersteller Voltabox hebt Umsatzziel an

DELBRÜCK - Der deutsche Batteriehersteller Voltabox hebt nach einem kräftigen Umsatzsprung im ersten Halbjahr sein Umsatzziel für 2018 an. Auch dank der im Juni bekanntgegebenen Übernahme des US-Akkuherstellers Navitas rechnet Voltabox im Gesamtjahr nun mit Erlösen zwischen 65 und 70 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag im nordrhein-westfälischen Delbrück mitteilte.

Störung bei O2 - Kunden berichten von Netzausfall

BERLIN - Im Netz des Mobilfunkanbieters O2 hat es am Dienstag erhebliche Störungen gegeben. Seit dem frühen Dienstagmorgen berichteten Tausende Kunden bei dem Portal "allestörungen.de" von Problemen. Demnach kam es sowohl im Internet, als auch beim Mobilfunk und dem Festnetz zu Ausfällen. "Ich kann weder angerufen werden oder anrufen. Bitte beheben", schrieb etwa ein Nutzer. O2 sprach bei Twitter von Einschränkungen bei mobiler Telefonie und Datennutzung zwischen 5.00 und 7.00 Uhr, die nicht alle Kunden betroffen hätten. Die Störungsmeldungen kamen vor allem aus Nordrhein-Westfalen, dem Rhein-Main-Gebiet aus München, Berlin und Hamburg.

Bosch steigt bei britischem Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres ein

STUTTGART - Gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Ceres Power will der Technologiekonzern Bosch die Entwicklung von kleinen Brennstoffzellen-Kraftwerken vorantreiben. Dazu sei eine strategische Kooperation vereinbart worden, zudem steigt Bosch mit vier Prozent der Anteile bei Ceres ein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Die sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle soll für eine vernetzte, dezentrale Energieversorgung zum Beispiel für Fabriken, Rechenzentren oder auch Elektroauto-Ladesäulen dienen. Die Technologie kommt von Ceres, mit Bosch als Partner soll der Aufbau einer Produktion in größerem Maßstab gelingen.

Weitere Meldungen

-Studie: Deutsche Autobauer schwächeln, Konkurrenz macht Boden gut

-Schulze sieht EU bei Klimazielen auf einem guten Weg

-Anstrich fällig? - BGH verkündet Urteil zu Schönheitsreparaturen

-Gamescom verteilt die ersten Preise für die besten Spiele

-USA zapfen vor Kongresswahlen Öl-Notreserven an

-Umwelthilfe will Dieselfahrverbot per Gericht durchsetzen

-Geringere Transferausgaben in der Fußball-Bundesliga

-Oberlandesgericht: Sixt-Werbung mit Gewerkschaftsboss ist zulässig

-Deutsche Schweinehalter sorgen sich um Zukunft der Ferkelerzeugung

-Gamescom startet in Köln

-Industrie gegen 'Alleingänge' der EU beim Klimaschutz

-Feuerwehr: Anwohner löste Brandkatastrophe bei Athen aus

-Umweltorganisation Nabu stellt Kreuzfahrt-Ranking 2018 vor

-Stürme treiben Schadenssumme bei Versicherungen in die Höhe

-Schleswig-Holstein legt neuen Entwurf für Bau neuer Windräder im Norden vor

-Erstes Aida-LNG-Kreuzfahrtschiff kurz vor der Auslieferung

-Nabu: Kreuzfahrtindustrie macht bei Umweltschutz Sprung nach vorn

-Trendumkehr: Zahl der Herzkrankheiten in Deutschland nimmt wieder zu

-Medigene kooperiert mit US-Unternehmen Structured Immunity

-Untersuchung: Sozialverträglicher Ausstieg aus der Kohle möglich

-Drogenbeauftragte sieht Spiele-Branche in Verantwortung°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba

AXC0168 2018-08-21/15:18