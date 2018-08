Düsseldorf (ots) - Handball-Legende Heiner Brand (66) kritisiert den Umgang mit Christian Prokop nach der enttäuschenden EM 2018 und schätzt die Kompetenz des Bundestrainers der deutschen Herren-Nationalmannschaft. "Ich weiß, dass er seine Lehren aus dem Turnier gezogen hat. Er weiß auch, dass er viele Fehler gemacht hat, die wird er nicht mehr machen. Ich traue ihm viel zu", sagte Brand der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Christian Prokop ist einer, der viel Ahnung vom Handball und eine gute Grundauffassung hat. Dieses Herfallen über ihn hat mir gar nicht gefallen." Brand kritisierte, dass der Deutsche Handballbund (DHB) Prokop durch den langfristigen Vertrag bis 2022 "in eine Drucksituation gebracht" hat.



Der WM-Botschafter mahnte zudem, das erklärte Ziel einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2020 hinten anzustellen. "Es wäre fatal, jetzt nur an Olympia zu denken. Das größte Ziel sollte die Heim-WM 2019 sein."



