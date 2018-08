Zürich / Genf - Wie die aktuelle Ausgabe der Umfrage zur Talentknappheit* von Manpower zeigt, hat ein Drittel der Schweizer Arbeitgeber Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Als Hauptgründe werden der Mangel an Fachkompetenzen, Kandidaten und Berufserfahrung genannt. Auch weltweit sind die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung so akut wie nie zuvor. Um dem entgegenzuwirken setzen Unternehmen vermehrt auf die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Doch um die Talentknappheit zu überwinden, braucht es weitere Massnahmen.

«Obwohl in der Schweiz und auch in Europa die Wirtschaft wieder boomt, besteht bei qualifizierten Facharbeitenden ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Der technologische Wandel verändert die Arbeitsweise grundlegend und erfordert neue Kompetenzen. Zusätzlich erschwert wird die Rekrutierung durch die demographische Entwicklung und die niedrige Arbeitslosigkeit», erläutert Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz.

Die 10 meistgesuchten Berufe in der Schweiz

Zum achten Mal in Folge führen Facharbeitende (Elektriker, Schweisser, Mechaniker) die Liste der meistgesuchten Berufe in der Schweiz an. Zweitplatzierte sind Handelsvertreter (B2B, B2C und Kundensupport). Den dritten Platz belegen Angestellte in Management und Geschäftsführung, gefolgt von Arbeitnehmenden im Gastgewerbe, Chauffeuren, Verwaltungs- und Büropersonal, Ingenieuren, Fachleuten (Projektmanager, Juristen, Forscher usw.), Reinigungs- und Hauspersonal und Buchhaltern/Finanzpersonal.

«Mit den Technologien verändern sich auch die Anforderungen an Arbeitnehmende. So erhöht das starke Wachstum des Online-Handels ...

