Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Linde anlässlich der von der EU-Kommission unter Auflagen gebilligten Fusion mit Praxair von 177 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nun hänge der Zusammenschluss beider Gasekonzerne noch von der Entscheidung der US-Wettbewerbsbehörde FTC ab, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz weiter bestehender Unsicherheiten geht er in seinem Basisszenario von einem Gelingen des Deals aus./edh/la Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-08-21/15:55

ISIN: DE0006483001