- FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim am Freitag, 24. August, ab 20:30 Uhr live bei Eurosport 2 HD Xtra - 90-minütige Vorberichterstattung mit Matthias Sammer und Jan Henkel live ab 19:00 Uhr - "Mann gegen Mann - Das Bundesliga-Duell" mit Thomas Berthold und Berti Vogts sowie Moderatorin Anna Kraft ab 22:15 Uhr live bei Eurosport 1



Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim fällt am Freitag, 24. August, der Vorhang zur neuen Bundesligasaison. Eurosport ist zur Prime-Time live auf Sendung und zeigt die Partie ab 20:30 Uhr bei Eurosport 2 HD Xtra. Empfangen können Fußballfans Eurosport 2 HD Xtra entweder via Eurosport Player (online) und als HD+ Kunde über Satellit mit dem "Eurosport-Paket". Zusätzlich haben Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich die Möglichkeit über Amazon Channels den Eurosport Player zu abonnieren.



90-minütige Vorberichterstattung mit Matthias Sammer und Jan Henkel Fußballfans können sich auf noch mehr Sendezeit mit Eurosport Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel freuen. Zur neuen Saison erweitert Eurosport die Vorberichterstattung mit Sammer und Henkel von 60 auf 90 Minuten. Los geht es um 19:00 Uhr, wenn sich das Duo am Freitagabend zum "Matchday - Warm Up" live aus dem Stadion meldet. Die ersten 30 Minuten werden dabei nicht nur bei Eurosport 2 HD Xtra, sondern auch im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein. Im "Matchday - Warm Up" blickt das Eurosport-Duo auf das Freitagabendspiel voraus und versorgt die Zuschauer mit allen Infos zum Spiel.



Ab 19:30 Uhr ist die Vorberichterstattung mit Sammer und Henkel wie gewohnt bei Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Das Experten-Duo meldet sich live aus der Allianz Arena in München und stimmt die Zuschauer u.a. mit Julian Nagelsmann, Beiträgen und Analysen an der Taktiktafel auf die Partie ein. Anpfiff zum Spiel ist um 20:30 Uhr mit Kommentator Philipp Eger. Als Field-Reporter wird Christian Ortlepp im Einsatz sein.



TGIM - große Vor- und Rahmenberichterstattung bei Eurosport 1 und Eurosport.de Neben den Live-Spielen bietet Eurosport eine große Rahmenbericherstattung zur Bundesliga im Free-TV und auf den Digitalplattformen. Um 19:30 Uhr stimmt das TGIM -Stream Team mit den Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke in ihrer wöchentlichen Live-Sendung auf Eurosport.de und der Eurosport-Facebook-Seite auf den Start ins Bundesliga-Wochenende ein. Dabei werfen die beiden Moderatoren mit ihren Gästen Thomas Berthold und Anna Kraft einen etwas anderen Blick auf das aktuelle Fußballgeschehen und sind im stetigen Austausch mit den Fans.



Direkt nach Abpfiff des Freitagabend-Spiels meldet sich Eurosport 1 im Free-TV um 22:15 Uhr mit der neuen Bundesliga-Show "Mann gegen Mann - Das Bundesliga-Duell". Moderatorin Anna Kraft begrüßt in der ersten Sendung den ehemaligen Nationalspieler Thomas Berthold und Ex-Bundestrainer Berti Vogts. Im offenen Schlagabtausch, dem Mann-gegen-Mann-Duell, diskutieren die beiden Gäste u.a. über das frühe WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft und Bundestrainer Jogi Löw.



