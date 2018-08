München (ots) - Camping boomt. Fast zehn Millionen sind zumindest ab und zu als Camper in Deutschland unterwegs oder pflegen ihre Parzelle auf einem der über 2900 Campingplätze hierzulande. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Die neue, 30-teilige Doku-Serie "Verrückt nach Camping" ist auf vier ganz unterschiedlichen Arealen unterwegs: auf dem Alpen-Caravanpark Tennsee (Bayern), im Bergwitzsee Resort in der Dübener Heide (Sachsen-Anhalt), auf dem Campingplatz Neuharlingersiel an der Nordsee und im Südsee-Camp in der Lüneburger Heide (beide in Niedersachsen). "Verrückt nach Camping" startet am Dienstag, 2. Oktober 2018, um 16:10 Uhr im Ersten.



Die einen reisen im Wohnmobil umher, andere haben als Dauercamper einen festen Stellplatz - in der neuen Doku-Serie dreht sich alles um diese Menschen und ihre Erlebnisse in der schönsten Zeit des Jahres. Ob im Caravan oder Zelt - "Verrückt nach Camping" taucht ein in eine eigene, faszinierende Welt. Gitte und Jörn beispielsweise entdecken an der Nordsee beim ersten Urlaub mit dem kleinen Sohn: "Campen mit Kind ist auch schön." "Action-Family" Becker zieht im selbstgebauten Off-Road-Camper von Platz zu Platz. Nach ihrem stressigen Alltag als Küchenchefin einer Jugendherberge genießt Gudrun Kuhn den Feierabend im Wohnwagen am Bergwitzsee. Schon seit neun Jahren kommt Andreas Dust jedes freie Wochenende mit seiner Familie zum festen Stellplatz ins Südsee-Camp: "Hier kann ich sofort abschalten und bin in der Natur." Vier Teams und acht Reporter haben für "Verrückt nach Camping" von Mai bis August dieses Jahres die Gäste und die Angestellten auf vier Campingplätzen beim Urlauben oder Arbeiten beobachtet. Mit der neuen Doku-Serie über diese Menschen, die Vielfalt und den Spaß des Campinglebens verlängert Das Erste ab 2. Oktober den Sommer. Die Serie wurde von Timeline Film+TV im Auftrag des MDR als Gemeinschaftsproduktion der ARD für Das Erste produziert. Die Redaktion liegt bei Christina Herßebroick und Ralf Fronz (beide MDR).



"Verrückt nach Camping", 30 Folgen ab 2. Oktober 2018, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten



Im Internet: www.DasErste.de/verruecktnachcamping



