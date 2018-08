Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bekanntmachung gem. § 20 Abs. 4 AktG



Die Prorenta Consulting Aktiengesellschaft mit Sitz in Übach-Palenberg hat uns gemäß § 20 Abs.4 AktG in Verbindung mit § 16 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr die Mehrheit der Aktien unserer Gesellschaft unmittelbar gehört.



Essen im August 2018



Der Vorstand



