BERLIN (Dow Jones)--Der von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigte Digitalrat der Bundesregierung nimmt am Mittwoch seine Arbeit auf. Das zehnköpfige Gremium mit Experten aus aller Welt soll unabhängig arbeiten und Ministerien wie Politiker bei Fragen zur Digitalisierung beraten, wie die Vorsitzende Katrin Suder am Dienstag in Berlin erklärte. "Fachlicher Rat von außen ist extrem wichtig für diese Bundesregierung", ergänzte ein ranghoher Beamter.

Der Digitalrat organisiert sich und seine Arbeit autonom, wie es in Regierungskreisen weiter hieß. Zunächst sind demnach zwei Treffen pro Jahr mit der Regierung vorgesehen. Die Arbeit sei ehrenamtlich, es würden lediglich Spesen und Reisekosten erstattet.

Die Bundesregierung wisse, dass sie digitale Vorhaben schneller umsetzen müsse, hieß es dazu aus dem Kanzleramt. Die Entwicklung auf dem Gebiet sei rasant. Man befinde sich stets "in der Position des Lernenden".

Stetiger Austausch

Neben der ehemaligen Verteidigungs-Staatssekretärin Suder gehören noch drei weitere Frauen und sechs Männer dem Digitalrat an. Darunter Beth Simone Noveck, die schon unter US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus für das Thema Digitalisierung zuständig war oder Viktor Mayer-Schönberger, der als Professor für Internet Governance and Regulation in Oxford lehrt.

Unions-Fraktionsvize Nadine Schön erklärte, der Digitalrat sei "ein weiterer wichtiger Baustein der Bundesregierung, um die Chancen der Digitalisierung auszuloten und die richtigen Antworten auf die Herausforderungen zu geben". Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse Deutschland den "digitalpolitischen Turbo" anschmeißen.

Der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski, forderte den Digitalrat auf, "neue Ideen, Perspektiven und Input" zu liefern. Für die Gestaltung der digitalen Zukunft brauche es "Denkanstöße, aber auch den stetigen Austausch".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/chg

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.