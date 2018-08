-------------------------------------------------------------- Sichere Gartenarbeit http://ots.de/QrynKW --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Gartenarbeit macht Spaß, dennoch ist beim Einsatz von Geräten wie Rasentrimmer oder Häcksler Vorsicht geboten: Dann sollte man Schuhe mit zusätzlichem Zehenschutz tragen.



Wer einen Hochdruckreiniger nutzt, ist zusätzlich mit wasserdichter Kleidung gut bedient - und mit einem Gesichtsschutz oder zumindest einer Schutzbrille.



Wichtig ist, die Schutzausrüstung rechtzeitig vor Beginn der Gartenarbeit zu besorgen.



In der Tabelle "Gartenarbeit - wie schütze ich mich?" hat die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) die empfohlene Schutzausrüstung für die gängigsten Gartengeräte, für typische Gartenarbeiten und für die Obsternte zusammengestellt.



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.



