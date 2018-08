Von Benoit Faucon

PARIS (Dow Jones)--Der französische Rohstoffkonzern Total steigt aus einem 5 Milliarden US-Dollar schweren Projekt im Iran aus. Das Unternehmen gebe das Vorhaben im South-Pars-Erdgasfeld auf, da es vor Ablauf der von Teheran festgelegten Frist keine Befreiung von möglichen US-Sanktion erhalten habe.

Total hatte die Arbeiten an dem Projekt im Mai eingestellt, nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, Unternehmen, die im iranischen Ölsektor investierten, ab November mit Sanktionen zu belegen. Iran räumte Total seinerzeit eine Frist von 60 Tagen für eine endgültige Entscheidung ein. Die Total SA versucht nun, ihren Anteil von 50,1 Prozent an dem Vertrag loszuwerden. Dazu will der Konzern auch eine Klausel nutzen, die den Transfer auf die staatseigene China National Petroleum Corp erlaubt. "Wir sind nicht über die offizielle Position der CNPC informiert worden", sagte eine Total-Sprecherin dazu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 09:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.