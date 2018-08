Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat für die Anleger an der Wall Street seinen Schrecken offenbar zumindest vorerst verloren. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Im frühen Handel gewann der US-Leitindex zuletzt noch 0,28 Prozent auf 25 831,86 Punkte.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 2866,83 Zähler zu und der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann 0,53 Prozent auf 7410,50 Punkte.

Investoren setzen auf einen Erfolg der in der laufenden Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China zum Zollstreit. Die Experten der schweizerischen Großbank Credit Suisse rechnen zwar weiter mit Nervosität am Markt, raten aber weiter zur Übergewichtung von Aktien. Letztlich sei eine Einigung zwischen den USA und China höchstwahrscheinlich.

Zudem fiel der US-Dollar am Dienstag weiter, nachdem sich US-Präsident Donald Trump über die Zinserhöhungspolitik der heimischen Notenbank beschwert hatte. Mit Spannung warten die Investoren nun auf die internationale Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Interessant wird, ob und gegebenenfalls wie Fed-Präsident Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag auf Trumps Äußerungen reagieren wird./mis/he

