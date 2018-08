Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Dienstagnachmittag an den Gewinnen fest. Der DAX steigt 0,7 Prozent auf 12.419 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 3.423 nach oben. Damit knüpfen die Börsen an die Erholung vom Vortag an, echte fundamentale Treiber gibt es aber nicht. Immerhin gibt es keine neuen negativen Nachrichten aus der Türkei. Der Dollar geht am Nachmittag wenig verändert bei 6,07 Lira um.

Für etwas Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit sorgt das geplante Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche. Allerdings sind Analysten skeptisch, was die Erfolgsaussichten angeht. Auch US-Präsident Donald Trump hat offenbar nur geringe Erwartungen. Im einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Trump, er rechne kaum mit Fortschritten. Es gebe keinen Zeitrahmen für die Beendigung des Handelsstreits mit China.

Am Devisenmarkt ist die Dollar-Schwäche das Hauptthema. Ausgelöst wurde sie von US-Präsident Trump und dessen Kritik an US-Notenbankchef Jerome Powell und dem Zinserhöhungskurs der US-Notenbank. Dies dürfte allerdings keinen Einfluss auf die Notenbank haben, betont Milan Cutkovic, Marktanalyst bei Axi-Trader. Dennoch sei es Anlass gewesen, ein paar Gewinne im Dollar mitzunehmen.

Nachdem der Dollar zuletzt stark zugelegt hatte, erholt sich der Euro auf 1,1525 von 1,1490 Dollar am späten Montag. Im Tief lag er am Montag schon knapp unter 1,1400. Zu anderen Währungen ist der Dollar mittlerweile ebenfalls von den Vortageshochs deutlich zurückgekommen. Auch der Goldpreis löst sich mit Hilfe des schwächeren Dollar etwas weiter von den jüngsten Jahrestiefs und nähert sich der Marke von 1.200 Dollar je Feinunze.

BHP mit verhaltenem Ausblick

Der BHP-Kurs verliert in London 1,5 Prozent. Zwar lägen die von BHP präsentierten Geschäftszahlen zumindest im Rahmen der Erwartungen, und mit einem Gewinnrückgang aufgrund des Verkaufs des US-Ölschiefergeschäfts sei auch gerechnet worden, heißt es. Allerdings sprechen die Analysten von Jefferies von verhaltenen Aussichten auf das neue Geschäftsjahr wegen stagnierender Volumen. Die BHP-Schwäche drückt auf den Rohstoffsektor - für diesen geht es europaweit 0,1 Prozent nach unten.

Die Aktien europäischer Fluglinien sind dagegen am Dienstag gesucht. Analystin Helane Becker von Cowen spricht mit Blick auf den US-Sektor von einem niedrigeren Kapazitätszuwachs, sich stabilisierenden Kerosinkosten und einer kräftigen Nachfrage nach Flügen. "Das trifft generell auch auf die europäischen Fluglinien zu", sagt ein Marktteilnehmer. Lufthansa gewinnen 2 Prozent, IAG 0,7 Prozent und Air France 2,5 Prozent.

Im DAX setzen Bayer die Erholung vom Vortag fort und führen die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,9 Prozent an. Nach Credit Suisse am Montag hat nun auch Berenberg die gebeutelte Aktie zum Kauf empfohlen. Bei Bayer wollen einige Marktteilnehmer trotzdem noch nicht von einer Trendwende sprechen, nachdem der Kurs Mitte August zeitweise um 20 Prozent eingebrochen war und die Glyphosat-Risiken auch weiterhin als Damoklesschwert gesehen werden.

Voltabox trotz Gewinnwarnung sehr fest

In der vierten deutschen Reihe hat der Batterietechnikhersteller Voltabox Geschäftszahlen vorgelegt. Der Kurs steigt um 9,1 Prozent. Voltabox hat zwar eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Statt mit einer Gewinnmarge von 10 Prozent rechnet Voltabox nur noch mit 7 Prozent. "Das Wachstum bleibt aber sehr hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem ist die Warnung einem Einmaleffekt geschuldet.

Medigene legen im TecDAX um 9,1 Prozent zu nach der Mitteilung über eine neue Kooperation. Im SDAX profitieren SAF-Holland von einer Kaufempfehlung und verteuern sich um 2,7 Prozent. Nach einer Herabstufung geht es für Hypoport um 4,6 Prozent nach unten. Ceconomy verlieren 0,7 Prozent, nachdem Goldman Sachs das Kursziel auf 7,70 Euro gesenkt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.423,08 0,87 29,41 -2,31 Stoxx-50 3.091,01 0,46 14,21 -2,73 DAX 12.418,84 0,71 87,54 -3,86 MDAX 26.675,25 0,65 172,61 1,81 TecDAX 2.925,54 0,28 8,29 15,68 SDAX 12.294,24 0,27 32,87 3,43 FTSE 7.582,59 -0,11 -8,67 -1,68 CAC 5.426,76 0,88 47,12 2,15 Bund-Future 163,27 -0,40 2,92 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:51 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1525 +0,29% 1,1514 1,1440 -4,1% EUR/JPY 127,28 +0,65% 126,80 126,34 -5,9% EUR/CHF 1,1372 -0,16% 1,1379 1,1370 -2,9% EUR/GBP 0,8955 -0,27% 0,8977 0,8964 +0,7% USD/JPY 110,47 +0,38% 110,15 110,44 -1,9% GBP/USD 1,2870 +0,57% 1,2828 1,2762 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.440,58 -0,4% 6.422,63 6.474,33 -52,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,65 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,30 -0,10 USA 2 Jahre 2,61 2,58 0,72 USA 10 Jahre 2,85 2,82 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,77 66,43 +2,0% 1,34 +14,7% Brent/ICE 72,84 72,21 +0,9% 0,63 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,66 1.190,52 +0,1% +1,14 -8,5% Silber (Spot) 14,81 14,76 +0,3% +0,05 -12,6% Platin (Spot) 796,75 795,50 +0,2% +1,25 -14,3% Kupfer-Future 2,70 2,67 +1,1% +0,03 -19,2% ===

