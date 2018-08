New York - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat für die Anleger an der Wall Street seinen Schrecken offenbar zumindest vorerst verloren. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Im frühen Handel gewann der US-Leitindex zuletzt noch 0,28 Prozent auf 25'831,86 Punkte.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 2866,83 Zähler zu und der technologiewertelastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...