Hier geht's zum Video

Was vor wenigen Jahren noch Seltenheitswert hatte, manifestiert sich jetzt in den Investoren-Köpfen: ein schwacher Goldpreis. Der fällt und fällt. Trotz Krise. Ist Gold selbst in der Krise, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Antje Erhard fragt Anouch Wilhelms von der Commerzbank: Wie krisenfest ist Gold eigentlich (noch)? Und welche Möglichkeiten der Goldanlage passen zur jetzigen Stimmung und Lage?