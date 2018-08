Pensionen, (k)ein Thema. Diese Regierung hat sich zwar im Themenbereich Pensionen explizit nichts Großes vorgenommen (Regierungsprogramm, Seite 108-112). Wenn also heute im Kurier-Leitartikel von Martina Salomon die Rede davon ist, dass "nirgendwo so große Kontinuität bzw. Angst vor dem Wähler herrscht wie bei der Pensionspolitik", dann hat sie damit durchaus recht. Kontinuität, weil in kaum einem anderen Industrieland das effektive Pensionsantrittsalter so hartnäckig stagniert, während die Lebenserwartung steigt (siehe Grafik auf Basis von Statistik-Hauptverbandsdaten). Angst vor dem Wähler, weil man die logische Schlussfolgerung daraus, eine Anhebung des faktischen (und womöglich auch des gesetzlichen) Pensionsantrittsalter...

