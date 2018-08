Köln (ots) -



Heute beginnt die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltung. Rund 350.000 Besucher erwarten die Veranstalter der gamescom in Köln. Bezahlbare Unterkünfte für die überwiegend jugendlichen Messebesucher sind bereits Monate im Voraus ausgebucht. Um der zur beliebten Computer- und Videospielmesse extremen Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten nachzukommen, eröffnet das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) Deutschlands erste Pop-Up-Jugendherberge zum Messestart. Im nahegelegenen gamescomCamp im Kölner Jugendpark werden die ganze Woche über 3.500 Gäste ihre Zelte aufschlagen. Erstmals bieten 20 sogenannte "Pop-Up-Jugendherbergshäuser" eine zusätzliche, komfortable Übernachtungsmöglichkeit.



Messebesuch wird zur Erlebniswoche



"Digitale Unterhaltung ist aus der Welt der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Die gamescom als Leitmesse hat sich zum begehrten Highlight entwickelt und erfreut sich immer größer werdender Besucherzahlen. Viele junge Gäste aus aller Welt besuchen die Messestadt mit ihrem breiten Angebot an täglich wechselnden Events für die ganze Woche. Als Übernachtungspartner des gamescomCamps bieten wir den Jugendlichen genau das, was sie brauchen. Mit unserer Pop-Up-Jugendherberge wird der Messebesuch zum richtigen gamescom-Erlebnis mit einem Programm-Mix aus Aktivität und Erholung", freut sich Oliver Peters, stellvertretender DJH-Hauptgeschäftsführer, über das Projekt.



Durch die Gemeinschaft in der Pop-Up-Jugendherberge im gamescomCamp besteht das echte gamescom-Erlebnis nicht nur aus den neusten, digitalen Unterhaltungstrends. Hier fördern zahlreiche Aktionen soziale Kontakte auch abseits von Social Media. Sportlich und kulturell fördert das DJH seine Gäste sowie die rund 3.500 auf dem Gelände zeltenden Messebesucher mit abwechslungsreichen Freizeitangeboten.



Zum Deutschen Jugendherbergswerk:



Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) ist ein eingetragener Verein und mit mehr als 2,4 Millionen Mitgliedern einer der größten gemeinnützigen Verbände in Deutschland. Jährlich werden mehr als zehn Millionen Übernachtungen von Schulklassen, Jugendgruppen, Familien und Einzelgästen erreicht. Modernes Ambiente, günstige Preise und Qualitätsstandards kennzeichnen die annähernd 500 Jugendherbergen bundesweit. Mit zahlreichen Aktionen und Events setzt sich das DJH aktiv dafür ein, die weltoffene Begegnung junger Menschen zu fördern. Seit mehr als einem Jahrhundert bieten die deutschen Jugendherbergen pädagogischen Erfahrungsraum und gezielte Programme zu Themen wie Umwelt, Sport, Kultur, Gesundheit und Natur.



