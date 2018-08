Brexit-Unterhändler Barnier und Raab suchen Lösungsansätze

BRÜSSEL - Großbritannien und die Europäische Union haben am Dienstag versucht, ihre festgefahrenen Brexit-Verhandlungen wieder in Schwung zu bekommen. Der britische Chefunterhändler Dominic Raab reiste zu seinem EU-Kollegen Michel Barnier nach Brüssel, um Lösungen für eine einvernehmliche Trennung Großbritanniens von der EU zu suchen.

Umfrage: Große Mehrheit gegen Finanzhilfen für die Türkei

BERLIN - Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger (71 Prozent) lehnen einer Umfrage zufolge eine finanzielle Unterstützung der wirtschaftlich angeschlagenen Türkei ab - selbst wenn die türkische Regierung dafür Zugeständnisse machte. Den Vorstoß von SPD-Chefin Andrea Nahles befürworten nur 22 Prozent der Befragten, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Welt" ergab. Sieben Prozent waren unentschlossen.

ROUNDUP: Warten auf Europa - Italien lässt Migranten nicht von Bord

CATANIA - Italien setzt die EU-Partner in der Migrationsfrage erneut unter Druck. Am Dienstag harrten 177 gerettete Migranten an Bord eines Schiffs der italienischen Küstenwache im Hafen von Catania aus. Der als Hardliner bekannte italienische Innenminister Matteo Salvini will die Menschen erst an Land gehen lassen, wenn es "Antworten von Europa" - sprich Zusagen zur Aufnahme der Bootsflüchtlinge durch andere Länder - gibt, wie aus Kreisen seines Ministeriums verlautete.

ROUNDUP 2: Ost-Beschäftigte arbeiten bei geringeren Löhnen weiter länger

BERLIN - Für die Beschäftigten im vereinten Deutschland ist der Arbeitsmarkt immer noch geteilt: In den neuen Ländern mit Berlin wird im Schnitt weiterhin länger gearbeitet als im Westen - 67 Stunden mehr waren es im vergangenen Jahr. Zugleich lagen die Jahreslöhne in den alten Ländern im Schnitt um fast 5000 Euro höher als im Osten.

Tsipras: 'Tag der Erlösung' für Griechenland

ATHEN/ITHAKA - Für Griechenland hat nach den Worten von Regierungschef Alexis Tsipras eine neue Ära begonnen. "Wir haben seit 2010 eine Odyssee erlebt", sagte Tsipras am Dienstag in einer von allen griechischen TV-Sendern übertragenen Ansprache. Das griechische Volk habe aber gekämpft und es geschafft. "Heute ist der Tag der Erlösung."

ROUNDUP: Britischer Außenminister fordert weitere EU-Sanktionen gegen Russland

LONDON/WASHINGTON - Der britische Außenminister Jeremy Hunt fordert Sanktionen der EU gegen Moskau wegen des Giftattentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Das geht aus vorab verbreiteten Auszügen einer Rede hervor, die Hunt am Dienstag (Ortszeit) während eines Besuchs in der US-Hauptstadt Washington halten sollte.

Einwanderungsgesetz: FDP schlägt 'Spurwechsel ohne Rabatt' vor

BERLIN - Die FDP hält einen "Spurwechsel" von Asylbewerbern in die Arbeitsmigration nach strengen Kriterien für wünschenswert - auch ohne eine Stichtagsregelung. Sie will Flüchtlingen und abgelehnten Asylbewerbern ein Bleiberecht als Arbeitskräfte einräumen, wenn diese Sprachkenntnisse vorweisen können und gut qualifiziert sind. Es dürfe für diese Menschen aber gegenüber Jobsuchenden, die aus dem Ausland kämen, "keinerlei Kriterien-Rabatt" geben, betonte der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, am Dienstag in Berlin. In einem Positionspapier, das er gemeinsam mit zwei Fraktionskollegen vorstellte, heißt es: "Wir wollen sie gegenüber Menschen, die noch nicht in Deutschland sind, weder besser noch schlechter stellen."

ROUNDUP/BA-Chef: Flüchtlinge im Arbeitsmarkt gut integriert

NÜRNBERG - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat eine positive Zwischenbilanz bei der Integration von Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt gezogen. Die Erwartungen der BA seien knapp übertroffen worden, sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Jüngsten Zahlen zufolge hatten im Mai mehr als 300 000 Menschen aus den acht Haupt-Asylländern einen Job - und damit 103 000 mehr als im Vorjahresmonat. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia. "Das läuft alles ganz gut", sagte Scheele. Die Flüchtlingssituation auf dem Arbeitsmarkt gebe keine Veranlassung, schwarz zu malen.

ROUNDUP: Chemiebranche steigert Forschungsausgaben auf Rekord

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmabranche investiert so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr kletterten die Ausgaben dafür auf den Rekordwert von 10,8 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das wäre ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von drei Prozent und ein Anstieg der Ausgaben zum siebten Mal in Folge. Für 2018 erwartet der Verband einen neuen Höchstwert von 11 Milliarden Euro.

'Spurwechsel'-Debatte: SPD schlägt Stichtagsregelung vor

BERLIN - Trotz des Widerstands des Koalitionspartners CDU/CSU will die SPD-Fraktion abgelehnten Asylbewerbern und Geduldeten in Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen eine bessere Bleibeperspektive ermöglichen. Sie sollen vom Asylverfahren in das Verfahren für die geplante Einwanderung von Fachkräften wechseln können, dafür hat sich der Begriff "Spurwechsel" etabliert.

