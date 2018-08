Griechenland: Schulden, Mythen, Fehler. Wenn am Montag offiziell das dritte europäische Hilfsprogramm für Griechenland endete, dann findet ein fast neunjähriges Drama sein vorläufiges Ende, wie René Höltschi es in der NZZnachzeichnet. Das Handelsblatt hat fünf Mythen und fünf Fehler der Griechenland-Rettung zusammengetragen. Um ehrlich zu sein, fällt es schwer, zu glauben, dass Griechenland "überm Berg" sein kann, wenn dieses Bild für ein Land nach so einer schweren Wirtschaftskrise überhaupt zutreffend ist. Die sieben Charts von Bloomberg zu Griechenland zeigen, wie tief die Krise war und immer noch ist. Mit derart hohen Staatsschulden und so vielen faulen Krediten auf den Bankbilanzen bleibt das Land fragil,...

