Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Das millionste SUV von SKODA lief Anfang August im SKODA Werk Kvasiny vom Band - Das Jubiläumsfahrzeug, ein SKODA KAROQ, geht an einen Kunden in Spanien



Bei SKODA AUTO ist das millionste Sport Utility Vehicle der Marke vom Band gelaufen. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein SKODA KAROQ in Emerald-Grün Metallic. Die Erfolgsstory des tschechischen Herstellers im SUV-Segment begann im Jahr 2009 mit der Markteinführung des SKODA YETI. Inzwischen gehören die SUV-Modellreihen KODIAQ und KAROQ zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens und die SUV-Offensive ist integraler Bestandteil der Strategie 2025.



Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik betont: "1.000.000 produzierte SUV sind ein toller Erfolg. Um der wachsenden Nachfrage nach diesem Fahrzeugsegment auch künftig zu entsprechen, treffen wir derzeit die nötigen Maßnahmen. So bauen wir beispielsweise unseren Standort Kvasiny zu einem Kompetenzzentrum für die Fertigung von SUV-Fahrzeugen aus. Außerdem entsteht der SKODA KAROQ seit Anfang des Jahres als einziges Fahrzeug der Marke an zwei tschechischen Standorten unseres Unternehmens".



Den Grundstein für den Erfolg der SUV-Palette von SKODA legte der 2009 erschienene SKODA YETI. Bis zu seinem Produktionsende 2017 wurden mehr als 680.000 Einheiten dieses Modells an Kunden ausgeliefert. Zum Auftakt zur aktuellen SUV-Offensive präsentierte SKODA im Frühjahr 2017 den SKODA KODIAQ, im Oktober 2017 folgte der SKODA KAROQ. Seit diesem Frühjahr ergänzt das SUV-Portfolio außerdem der SKODA KAMIQ, den der tschechische Hersteller exklusiv auf dem chinesischen Markt anbietet.



Die attraktiven Allroundtalente gehören inzwischen zu den wichtigsten Treibern des anhaltenden Wachstumskurses von SKODA AUTO. So liefen bis Mitte Juli 215.700 Einheiten des SKODA KODIAQ und 87.800 Exemplare des Kompakt-SUV SKODA KAROQ vom Band. SKODA produziert seine SUV-Modelle neben der Tschechischen Republik auch in Indien, Russland, China und in Deutschland.



Das millionste SKODA SUV, ein Emerald-grüner KAROQ in der Ausstattungslinie Ambition, rollte im tschechischen Werk Kvasiny vom Band. Er wurde an das Ehepaar Eike Schröder und Carmela Garbajosa in Spanien ausgeliefert. Für den KAROQ entschied sich Schröder wegen der hohen Verarbeitungsqualität, dem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und dem umfassenden Angebot an modernen Technologien. Der neue KAROQ ist sein erster SKODA.



Das populäre Kompakt-SUV bietet die markentypisch expressive Formensprache, ein großzügiges Raumangebot, state-of-the-art Assistenzsysteme für Sicherheit und Komfort sowie kraftvolle und effiziente Antriebe.



Die Offensive im Fahrzeugsegment der Sport Utility Vehicles ist einer der Eckpfeiler der Strategie 2025 von SKODA AUTO. Mit diesem Plan hat der tschechische Automobilhersteller die Leitlinien definiert, um den tiefgreifenden Wandel der Automobilindustrie - das heißt insbesondere die Themen Elektromobilität, autonomes Fahren und Konnektivität - in weiteres Wachstum umzusetzen. Weitere zentrale Handlungsfelder sind die Digitalisierung von Produkten und Prozessen, die Eroberung neuer Märkte sowie die Erweiterung des klassischen Automobilbaugeschäfts um vielfältige Mobilitätsdienstleistungen.



Eine Million SKODA SUV in Zahlen (Auslieferungen an Kunden von 2009 bis Mitte Juli 2018):



SKODA YETI 684.500 SKODA KODIAQ 215.700 SKODA KAROQ 87.800 SKODA KAMIQ 12.000



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de