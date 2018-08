München (ots) - Wer wirft nicht gerne einen Blick in fremde Häuser oder Wohnungen? Wie sehen sie aus, wie sind sie eingerichtet? Und vor allem: Wie viel ist das alles wert? Diesen Fragen geht das neue Unterhaltungsformat "Stadt, Land, Haus - So wohnt Deutschland" nach. Durch die Sendung führt Moderatorin Mareile Höppner.



In diesem besonderen Quiz besuchen zwei Kandidatenpaare nacheinander drei verschiedene Traumimmobilien in einer bestimmten Region Deutschlands. Sie müssen Fragen zur Einrichtung beantworten und am Ende schätzen, wie viel die Häuser wert sind. Es sind Wohnobjekte mit originellem Charakter wie ein umgebauter Kuhstall oder eine ehemalige Schule, ein früheres Gewächshaus oder ein außergewöhnliches Stadtloft. Gefragt sind Wissen und Intuition.



Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten zusätzlich von einem Expertenteam für Immobilien, Antiquitäten und Design - der Berliner Architektin Prof. Petra Kahlfeldt und George Mullen, Kunsthistoriker und Auktionator aus Wien - informative, unterhaltsame Einblicke in Bautrends und Wohnkultur. Die Auftaktfolge am Dienstag, 4. September 2018, startet mit einem Besuch im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach. Dort besichtigen Mareile Höppner und die Kandidaten ein umgebautes Natursteinhaus aus dem Jahr 1890 mit Pool, eine zum Wohnraum gewordene Kirche und eine Jugendstilvilla aus dem Jahr 1923. So unterschiedlich wie die Häuser, so unterschiedlich sind auch die Einrichtungsstile - von reduziert bis üppig elegant. "Stadt, Land, Haus" basiert auf dem britischen Format "Guess this house" von 12 Yard Productions, einem Unternehmen der ITV-Gruppe. Imago TV Film- und Fernsehproduktion (Produzentin: Andrea Schönhuber, Executive Producerin: Heike Raab) hält die Rechte für Deutschland und produziert das Format im Auftrag der ARD unter Federführung des rbb (Gesamtleitung: Anja Hagemeier) für Das Erste.



