Dritte Währungsreform in elf Jahren: In Venezuela versucht die Regierung des Diktators Nicolás Maduro den Befreiungsschlag. Doch er wird misslingen. Dem Land wird nichts anderes übrig bleiben, als neues Geld zu drucken.

Vor fünf Jahren noch war Venezuela für Brasiliens Farmer und Lebensmittelkonzerne einer der wichtigsten Märkte weltweit. Doch mit der Krise im Karibikland sind die Exporte an Rindfleisch, Mais und Geflügel eingebrochen. Nur zwei brasilianische Produkte erleben dieses Jahr eine explosive Nachfrage in Venezuela: Für 6,8 Millionen Dollar kaufte die dortige Zentralbank im ersten Halbjahr 110 Tonnen Banknoten aus Brasilien. Dazu orderte die Geldbehörde noch 329 Tonnen an unbedrucktem Notenpapier für 4,6 Millionen Dollar. Der Grund für die massiven Geld-Importe ist die Währungsreform, welche Venezuela seit Monaten vorbereitet.

Wegen logistischer Probleme wurde die bereits um einen Monat verschoben - aber seit Dienstag sind die Bankautomaten in Venezuela mit den ersten neuen Scheinen des "Bolivar Soberano" gefüllt. Der löst den "Bolivar Forte" ab, von dem erst vor elf Jahren bei einer Abwertung drei Nullen gestrichen wurden. Für den "BoS", wie er abgekürzt wird, wurden jetzt fünf Nullen gestrichen, weil die Inflation im Land bereits zu einer Hyperinflation umgeschlagen ist und sich auf die Eine-Million-Prozent-Grenze zubewegt, wie der Internationale Währungsfonds für das Jahresende prognostiziert.

Deswegen ist wahrscheinlich, dass auch die neuen Banknoten nur kurzzeitig verhindern können, dass die Venezolaner mit Tüten voller Geld auf die Straße gehen, um ihre täglichen Einkäufe zu erledigen.

Die höchste jetzt ausgegebene Banknote ist der 500-Bolivar-Schein. Auf dem Schwarzmarkt Venezuelas ist er etwa sieben Dollar wert. Offiziell soll er an die Kryptowährung Petro gekoppelt sein, welche Venezuela dieses Jahr einführte. Der Petro wiederum korreliert mit dem Ölpreis und ist heute etwa 60 Dollar wert. Das sind die offiziellen Angaben, die jedoch bisher eher für ein Informationschaos gesorgt haben. So erklärte die Regierung den gestrigen Montag vorsichtshalber zum Feiertag, um die Einführung der neuen Währung zu organisieren.Viele Fragen sind jedoch noch offen: Wie funktioniert die Koppelung an die Kryptowährung? Ist der neue Bolivar frei konvertibel oder kann ...

