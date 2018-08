Unterföhring (ots) - - Spezielles Angebot für die Gastronomie - Alle Übertragungen der UEFA Champions League 2018/19 auf den Sendern von Sky Sport - Saisonpreis in Höhe von einmalig 999 Euro, ohne Aktivierungsgebühr und Hardware - Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions: "UEFA Champions League Abende sind Festtage des Fußballs und Umsatztreiber für die Gastronomie"



Unterföhring, 21. August 2018 - Bis zu 13 Millionen Fußballfans in Deutschland haben in der Spitze in der vergangenen Saison die UEFA Champions League im Free-TV gesehen. Ab der kommenden Spielzeit sind erstmals in der Geschichte der Königsklasse die Spiele nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Sky hat sich die Live-Rechte der UEFA Champions League erneut gesichert und einzelne Spiele an den Streamingdienst DAZN sublizensiert.



Für die Gastronomie bedeutet die neue Rechtesituation an den Dienstag- und Mittwochabenden ein besonders großes Gästepotenzial. Um seinen Gästen das Beste der UEFA Champions League zu zeigen, können sich Gastronomen das neue Saison-Abonnement von Sky zum Preis von einmalig 999 Euro sichern. Das Sky Saison Abo berechtigt zur Ausstrahlung aller Übertragungen der Königsklasse auf den Sendern von Sky Sport. Mehr Informationen dazu gibt es unter business.sky.de/ucl



Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions: "UEFA Champions League Abende sind Festtage des Fußballs und Umsatztreiber für die Gastronomie. Viele gastronomische Betriebe haben bislang die Champions League im Free-TV gezeigt und um diese Kunden anzusprechen, lancieren wir ein spezielles Saison-Abo. Unsere Intention liegt darin, mit dem zu fairen Preisen angebotenen Produkt neue Gastrobetriebe zu gewinnen, damit diese wiederum mehr Gäste in die Bars locken und zusätzlichen Umsatz generieren."



Die neue UEFA Champions League 2018/19 bei Sky



Ab der neuen Saison werden alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League erstmals in Deutschland komplett exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt.



Nur Sky wird im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live zeigen. Darüber hinaus zeigt kein Anbieter mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, unter anderem alle Topspiele am Mittwochabend sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Vereine im Achtel- und Viertelfinale exklusiv.



Die Live-Übertragungen aus der Königsklasse, die exklusiv für Abonnenten des Sky Sport Pakets und Nutzer von Sky Ticket empfangbar sind, werden künftig immer auf Sky Sport 1 und 2 HD zu sehen sein. Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



