Mainz (ots) - Mittwoch, 22. August 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gamescom 2018 - Trends von der Computerspiel-Messe Unterstützung für Hinterbliebene - Trauer überwinden Sommerloch in den Medien - Gibt es die "Sauregurkenzeit"?



Gäste im Studio: Anna von Rüden, Best-Ager-Model Angelina Kirsch, Curvy-Model



Mittwoch, 22. August 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Keimfalle Eis - Kontrollen in Eisdielen Expedition Deutschland: Mühlacker - Glückliches Landleben Die schönste Zeit des Jahres - Deutsche Camper in Italien



Mittwoch, 22. August 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Harald Glööckler entwirft Dirndl - Der Modedesigner in München Terence Hill in Berlin - Schauspieler präsentiert neuen Film Nico Rosberg trifft Iggy Pop - Gemeinsame Dreharbeiten



Mittwoch, 22. August 2018, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Wohin steuert Amerikas Ultra-Rechte? - Frustriert und zerstritten Irlands missbrauchte Kinder - Im Namen Gottes Die Migranten von Mayotte - Frankreichs verlorenes Paradies Deutsche Diesel in Rumänien - Go East



