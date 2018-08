Geraten Währungen unter Druck, machen Politiker meist Spekulanten dafür verantwortlich. Dabei ist es die Ignoranz der Politik gegenüber den Gesetzen der Ökonomie, die zu Turbulenzen führt.

Aus heutiger Sicht wirkt es bizarr. Ein Mann mittleren Alters, mit hoher Stirn und großen Geheimratsecken spricht in die Kamera. Er ist sichtlich angespannt und schaut immer wieder auf ein Blatt Papier. Als seine Stimme lauter wird, um Passagen seiner Rede zu betonen, blickt er noch schnell nach unten. Er will ja nichts Falsches sagen. "In den vergangenen Wochen haben Spekulanten einen totalen Krieg gegen den amerikanischen Dollar geführt," teilt er mit Nachdruck mit. "Daher habe ich den Finanzminister angewiesen, die nötigen Schritte einzuleiten, um den Dollar gegen die Spekulanten zu verteidigen".

Insgesamt taucht das Wort "Spekulanten" vier Mal auf, denn jeder soll verstehen, wer für den folgenden Schritt verantwortlich ist. Dann endlich kommt der Redner zum entscheidenden Satz seiner Ansprache: Er habe deshalb angeordnet "die Konvertibilität des Dollars in Gold oder andere Reserven vorübergehend auszusetzen." Der Redner ist der amerikanische Präsident Richard Nixon, als er im August 1971 das Ende des Dollar-Goldstandards von Bretton-Woods einleitete.

Nixon versuchte, die Verantwortung für die Turbulenzen an den Finanzmärkten Spekulanten in die Schuhe zu schieben. Dabei waren es die USA selbst, die mit ihrer Politik Inflationspolitik zur Finanzierung des Vietnam-Krieges die ökonomische Basis für die Bindung des Dollars an das Edelmetall Gold vollends ausgehöhlt hatten. Doch wenn es brennt und die Finanzmärkte auf Fehlentscheidungen der Politiker mit heftigen Volten reagieren, suchen die Politiker die Schuldigen gern bei den Spekulanten. Der türkische Staatspräsident Recep Erdogan nannte sie kürzlich gar "Wirtschaftsterroristen".

Dabei sind die Ursachen von Währungskrisen fast immer ökonomischer Natur. In den meisten Fällen liegen den Unruhen an den Finanzmärkten geldpolitische Fehlentscheidungen der Notenbanken zugrunde, die zum Vertrauensverlust ...

