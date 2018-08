Auch in dieser Woche geht es für die Aktie von European Lithium weiterhin abwärts. Die Verluste am Montag und Dienstag hielten sich zwar in Grenzen, zeigen aber klar in Richtung Süden. Beim derzeitigen Kurs von 0,11 Euro ist die Entwicklung äußerst bedenklich. Ein Abfallen unter dieses Niveau könnte den Verkaufsdruck schnell erhöhen und dann würde European Lithium an der Börse in einen tiefen Abgrund blicken. Unter 0,11 Euro ist keine ernsthafte Unterstützung zu finden, sodass die Aktie im Extremfall ... (Robert Sasse)

