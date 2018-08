In einem Interview mit dem bekannten YouTuber Marques Brownlee redete Tesla-Chef Elon Musk dieser Tage ausnahmsweise mal nicht über die Börse. Stattdessen unterhielt der Milliardär sich über die Zukunft von Tesla und die Auswahl an Fahrzeugen. Musk ist sich dabei offenbar bewusst darüber, dass selbst das Model 3 mit seinem Verkaufspreis von 35.000 USD für viele Autofahrer noch zu teuer ist. Deshalb versprach er, dass es auch ein Elektroauto für 25.000 USD geben solle, allerdings frühestens in ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...