Die kanadische Börse zeigte sich am Montag bester Stimmung. Zurückgeführt wird das durch Experten auf Hoffnungen der Anleger auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Durch die Bank gingen die Aktienkurse über den Tag nach oben. Besonders stark profitieren konnte von der Entwicklung Aurora Cannabis mit einem Kursplus von 17 Prozent. Am Dienstagmorgen ging es gleich mit Gewinnen in Höhe von knapp 9 Prozent weiter. Schon in der letzten Woche befand das Papier sich in einer Phase ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...